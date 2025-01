Velika Britanija in EU na arbitražnem sodišču glede ribolovnih pravic

Haag, 28. januarja - Evropska unija in Velika Britanija sta danes na stalnem arbitražnem sodišču v Haagu začeli postopek glede pravic do ribolova peščenih jegulj v Severnem morju. Bruselj trdi, da London s prepovedjo ribolova več vrst majhnih rib iz družine peščenih sulic krši sporazum o trgovini in sodelovanju (TCA), ki sta ga strani sklenili po brexitu.