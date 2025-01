Pogrešajo 15-letnico iz Maribora

Maribor, 28. januarja - Svojci pogrešajo 15-letno Medino Haljiti iz Maribora. Je suhe postave in visoka 160 centimetrov. Ima dolge temno rjave lase, temne oči, okrogel obraz in temnejšo polt. Oblečena je v daljši bež plašč in obuta v bele športne copate. Nazadnje so jo videli v petek ob 8. uri na domačem naslovu v Mariboru, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.