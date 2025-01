Kočan: Odstop Vučevića protestov v Srbiji ne bo umiril

Ljubljana, 28. januarja - Odstopa srbskega premierja Miloša Vučevića in novosadskega župana Milana Đurića verjetno ne bosta pripeljala do znatnega pojenjanja pritiska protestnikov v državi, je danes za STA povedal raziskovalec Faris Kočan. Ocenil je, da se srbski predsednik Aleksandar Vučić začenja obnašati, kot da je del protestov in da paradoksalno postaja njihov glas.