Založba Beletrina v letu 2025 z novimi domačimi in prevodnimi deli

Ljubljana, 28. januarja - Založba Beletrina je predstavila svoj letni program, v katerem napoveduje 70 novih domačih in prevodnih del. Ob knjigah se posvečajo ustaljenim festivalom, kot sta Fabula ter Dnevi poezije in vina, ter sodelujejo ali pripravljajo še druge projekte, tudi mednarodne, kot je pesniška platforma Versopolis. Posebej ponosni pa so na Beletrino Digital.