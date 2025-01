V preddvorski občini dograditev manjkajočega dela kanalizacijskega omrežja

Preddvor, 29. januarja - Preddvorska občina začenja gradnjo kanalizacije in vodovoda v naseljih Bašelj in Potoče. Za približno 3,5 milijona evrov vreden projekt računa na sredstva iz načrta za okrevanje in odpornost, zato mora biti zaključen do pomladi 2026. S tem bodo vsi deli občine, za katere je to predvideno, pokriti z javnim kanalizacijskem omrežjem.