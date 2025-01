Na Danskem odkrili dragocene 66 milijonov let stare izbljuvke

Koebenhavn, 28. januarja - Na Danskem so odkrili fosilizirane izbljuvke iz časov, ko so Zemljo naseljevali dinozavri. Na dragoceno najdbo je naletel ljubiteljski iskalec fosilov pri pečinah Stevns južno od Koebenhavna. Kot so v ponedeljek sporočili iz muzeja na danskem otoku Zelandija, izbljuvki verjetno pripadajo ribi iz obdobja krede pred 66 milijoni let.