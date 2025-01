Lady Gaga za marec napovedala izid albuma Mayhem

Los Angeles, 29. januarja - Ameriška pevka, tekstopiska in igralka Lady Gaga je na družbenih omrežjih za 7. marec napovedala izid albuma Mayhem. Njen sedmi studijski album bo vseboval 14 pesmi, tudi že izdani Disease in Die With a Smile. Še eno pesem z novega albuma pa namerava Lady Gaga predstaviti v nedeljo na podelitvi nagrad grammy.