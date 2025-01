Novomeški policisti preiskali serijo vlomov na območju Posavja, Dolenjske in Ljubljane

Novo mesto, 28. januarja - Policisti Policijske uprave Novo mesto so preiskali več vlomov na območju Posavja, Dolenjske in Ljubljane. Konec preteklega tedna so odvzeli prostost dvema mladoletnikoma iz naselja v okolici Brežic in 20-letniku iz okolice Novega mesta. Slednji je bil zaradi enakih dejanj že na pogojnem prestajanju zaporne kazni, sodnik pa je zanj odredil pripor.