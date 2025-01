V društvu Viljem Julijan vlado pozivajo k ureditvi financiranja zdravljenja otrok z redkimi boleznimi

Ljubljana, 28. januarja - V društvu Viljem Julijan so na novinarski konferenci vlado pozvali k ureditvi in zagotavljanju financiranja zdravljenja z novimi genskimi zdravili za otroke z redkimi boleznimi. Pobudo so na vlado tudi pisno podali za 8-letnega Matica in 6-letnega Miloša, ki imata redki genski bolezni in nujno potrebujeta dostop do novih zdravil.