Za preprečevanje raka materničnega vratu je najpomembnejša preventiva

Ljubljana, 28. januarja - Rak materničnega vratu je bolezen, ki jo je mogoče v veliki meri preprečiti, pri tem pa je najpomembnejša preventiva, so se na današnji okrogli mizi strinjali strokovnjaki. Pri tem so izpostavili redne preventivne ginekološke preglede v okviru programa Zora, cepljenje deklic in dečkov in pravočasen obisk ginekologa ob pojavu simptomov.