V Stockholmu se je moški z avtom zaletel v vrata ruskega veleposlaništva

Stockholm/Moskva, 28. januarja - V Stockholmu so davi pridržali moškega, ki se je z avtomobilom zaletel v vrata ruskega veleposlaništva. Kot je sporočila švedska policija, se je 45-letni moški skušal prebiti skozi kovinska vrata, kar mu ni uspelo, nato so ga pridržali. Na ruskem zunanjem ministrstvu so v odzivu zapisali, da je osumljenec ukrajinski državljan in znanec policije.