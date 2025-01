Predlog SDS glede dokazil za pomoč po poplavah končal zakonodajno pot

Ljubljana, 28. januarja - Predlog novele zakona, s katerim so v SDS predlagali, da prejemnikom predplačil za obnovo avgusta 2023 poplavljenih hiš do višine 20.000 evrov ne bi bilo treba predložiti dokazil, je končal zakonodajno pot. Sredi meseca ga je že zavrnil pristojni odbor DZ. V koaliciji so predlogu danes znova očitali neustavnost in pravno spornost.