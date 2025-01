Toskano in Ligurijo prizadelo neurje

Firence/Genova, 28. januarja - Italijanski deželi Toskana in Ligurija je danes prizadelo neurje. Toskansko metropolo Firence so zgodaj davi zajeli hudi nalivi, zaradi česar so deli mesta poplavljeni. V Liguriji na severozahodu Italije je slabo vreme povzročilo škodo zlasti v Genovi, kjer se je zrušil oporni zid. Gasilci še preverjajo, ali je morda pod seboj pokopal ljudi.