Kljub ujmam in podlubnikom v zadnjem desetletju gozdovi v ugodnem stanju

pripravila Vesna Pušnik Brezovnik

Ljubljana, 3. februarja - Kljub ujmam in gradacijam podlubnikov, ki so v zadnjem desetletju prizadele gozdove po Sloveniji, kazalci stanja gozdov izkazujejo ugodno stanje, ocenjuje stroka. V zadnjih 30 letih se je povečala lesna zaloga gozdov in podvojil možni letni posek, ohranja se biotska pestrost. Lani večjih ujm ni bilo, se je pa nadaljevala sanacija po predhodnih.