Ljubljana, 28. januarja - Minister za obrambo Borut Sajovic in generalni direktor Uprave RS za zaščito in reševanje Leon Behin bosta danes ob 17. uri v prostorih Gorske reševalne službe Tržič na Pristavniški cesti 3 v Tržiču nagovorila udeležence slovesnosti, v okviru katere bo gorska reševalna služba slovesno prevzela novo terensko vozilo, so sporočili z ministrstva.