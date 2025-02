SOS za zrak: V Novem mestu težava predvsem promet in kurjenje lesne biomase

pripravil Aleš kocjan

Novo mesto, 22. februarja - V Novem mestu so zadnja leta ravni škodljivih delcev v zraku nižje od predpisanih vrednosti. Vseeno stanje ni idealno. Najbolj je zrak onesnažen z delci PM2,5 in PM10, kar je predvsem posledica prometa in kurjenja. Težave bi lahko rešili 3. razvojna os, posodobitev železnice in zmanjšanje uporabe malih kurilnih naprav, ocenjujejo sogovorniki.