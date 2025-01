V Cukrarni Shona Illingworth opozarja na degradacijo okolja

Ljubljana, 29. januarja - V galeriji Cukrarna bodo drevi odprli razstavo Topologije zračnega prostora dansko-škotske umetnice Shone Illingworth. Izpostavlja vojaško in industrijsko preoblikovanje zračnega prostora in vesolja, jedrske grožnje ter okoljsko problematiko. Illingworth je pobudnica nove človekove pravice do življenja brez fizične ali psihološke grožnje iz zraka.