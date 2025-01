Celjska občina letos za razpise namenila več denarja

Celje, 28. januarja - Celjska občina bo tudi letos preko javnih razpisov spodbujala in podpirala različne projekte s področij družbenih dejavnosti, gospodarstva, bivanja, kmetijstva, gozdarstva in podeželja, energetike in turizma. Za razpise je letos namenila 2,1 milijona evrov oz. 320.000 evrov več kot lani, so danes sporočili z občine.