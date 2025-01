Na Dunaju odprli razstavo slovenskega slikarstva Svet v barvah

Dunaj, 29. januarja - V dunajski galeriji Spodnji Belvedere so odprli razstavo Svet v barvah: Slovensko slikarstvo 1848-1918. Razstava, ki jo je galerija Belvedere pripravila skupaj z Narodno galerijo Slovenije, združuje 132 del slovenskih in avstrijskih umetnikov, ki so bili po besedah direktorice Narodne galerije Barbare Jaki povezani na tak ali drugačen način.