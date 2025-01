Novomeško društvo Polžek za otroke s posebnimi potrebami obeležuje 20 let

Novo mesto, 28. januarja - Novomeško društvo Polžek, ki se ukvarja predvsem s pomočjo otrokom s posebnimi potrebami, obeležuje 20 let. Po besedah njegovega predsednika Dušana Kaplana je bil njihov cilj v vseh teh letih predvsem izboljšati življenje invalidnih otrok, ki potrebujejo pomoč, in njihovih družin, pri tem pa do njih pristopati na čim bolj individualen način.