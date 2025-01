Europol razkrinkal domnevne ponudnike nelegalnih bančnih storitev, dva aretirana v Sloveniji

Haag, 28. januarja - Europol je razbil domnevno kriminalno združbo, ki naj bi drugim združbam zagotavljala nelegalne bančne storitve in kurirske storitve. V več mesecev trajajoči operaciji so aretirali 23 osumljencev, od tega dva v Sloveniji, ter zasegli 35,7 milijona evrov ter tudi 36 vozil, nepremičnine, luksuzne ure in nakit.