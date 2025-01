V hiši na območju Rač zasegli večjo količino sadik konoplje

Rače, 28. januarja - Policisti so v ponedeljek po opravljeni hišni preiskavi v stanovanjski hiši na območju Rač kazensko ovadili 37-letnega moškega in 31-letno žensko, ki ju utemeljeno sumijo proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Pri tem so zasegli večjo količino sadik konoplje.