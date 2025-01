Dallas in Denver brez Slovencev polovično uspešna

Dallas/Chicago, 28. januarja - Košarkarji Dallas Mavericks, pri katerih zaradi poškodbe ne igra slovenski as Luka Dončić, so v svoji dvorani premagali Washington Wizards s 130:108 ter zabeležili 25. zmago v severnoameriški ligi NBA. Poraz pa so doživeli Denver Nuggets, prav tako brez poškodovanega Slovenca Vlatka Čančarja. S 129:121 je bilo boljše domače moštvo Chicago Bulls.