Kopitarjevi kralji brez rešitve za Raymonda in Kasperja

Detroit, 28. januarja - Hokejsko moštvo Los Angeles Kings je v severnoameriški ligi NHL zabeležilo šesti poraz na zadnjih osmih tekmah. Tokrat so kralji slovenskega asa Anžeta Kopitarja izgubili v gosteh proti Detroit Red Wings z 2:5. Izkazala sta se predvsem Lucas Raymond s štirimi točkami in Marco Kasper z dvema goloma in podajo.