Newyorške borze končale neenotno

New York, 27. januarja - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili mešano. Borza se je premikala brez jasne smeri predvsem zaradi presenetljivega napredka nizkocenovnega kitajskega klepetalnega robota, ki ga je razvilo kitajsko zagonsko podjetje DeepSeek, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ceni nafte in zlata sta se zvišali.