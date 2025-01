V Bologni retrospektiva Davida Lyncha in razstava njegovih fotografij

Bologna, 29. januarja - V Bologni se bodo z retrospektivo filmov poklonili ameriškemu režiserju Davidu Lynchu. Izbor filmov, ki so ga pripravili v Cineteca di Bologna, bo na sporedu od 1. do 28. februarja v kinu Modernissimo, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa. Ob tej priložnosti bodo v preddverju na ogled njegove fotografije, ki so del zbirke fundacije Mast.