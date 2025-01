V koprski Žusterni začenjajo prenovo obale

Koper, 27. januarja - V Žusterni v Kopru so te dni začeli prenavljati obalo. Dela bodo razdeljena v tri faze, prva bo predvidoma končana do začetka letošnje kopalne sezone. V tej fazi bodo uredili kanalizacijo olimpijskega bazena, ob tem pa bodo prenovili tudi kopališče južno in severno od njega.