Na ministrstvu pregledali pripombe na izhodišča za obdavčitev nepremičnin

Ljubljana, 27. januarja - Na ministrstvu za finance so pregledali pripombe na predlog izhodišč za obdavčitev nepremičnin, ki je bil pretekli mesec v javni razpravi. Veliko se jih nanaša na predlagano stopnjo davka, mnogi so opozorili, da v nepremičnini živijo sorodniki, pogosta so tudi opozorila, da bi lahko prišlo do povišanja najemnin.