Na Madžarskem potrjena kuga drobnice, pristojni slovenske rejce pozivajo k previdnosti

Ljubljana, 27. januarja - Na Madžarskem so v bližini meje s Slovenijo potrdili pojav kuge drobnice pri živali, ki izvira iz Romunije. Kuga drobnica se običajno ne pojavlja v EU, v primeru njene ugotovitve pa je treba sprejeti takojšnje ukrepe za izkoreninjenje. Pristojni organi so se v Sloveniji na to temo že sestali, uprava za varno hrano pa rejce poziva k previdnosti.