Več avtomobilskih proizvajalcev na sodišču izpodbija carine na uvoz električnih vozil s Kitajske

Bruselj, 27. januarja - Ameriški proizvajalec električnih vozil Tesla, nemški avtomobilski velikan BMW ter kitajska avtomobilska podjetja BYD, Geely in SAIC so se odločili na Sodišču EU spodbijati odločitev EU, da uvede dodatne carine na uvoz električnih vozil s Kitajske v višini do 35 odstotkov. Evropske komisije pritožbe ne skrbijo.