Odkopa v jami Preloge Premogovnika Velenje do nadaljnjega ne bo

Velenje, 27. januarja - Odkop v jami Preloge Premogovnika Velenje, v katerem se je pred tednom dni zgodila delovna nesreča s tremi mrtvimi rudarji, do nadaljnjega ne bo obratoval. So pa danes začela obratovati preostala dva odkopa v jami Pesje ter pripravska delovišča. Kot so danes zatrdili v premogovniku, ni kljub nesreči nihče odpovedal delovnega razmerja.