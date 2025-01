Golob v DZ zanikal trditve o političnem kadrovanju

Ljubljana, 27. januarja - Predsednik vlade Robert Golob je danes v DZ zanikal trditve poslanca SDS Zvonka Černača o političnem kadrovanju v državnih in paradržavnih podjetjih. "Na volitvah smo takemu režimu odločno rekli ne," je poudaril. Do političnega kadrovanja je prihajalo v času prejšnje vlade, seznam je bistveno daljši in obsežnejši, je dodal.