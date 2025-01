Furs s predstavniki največjih računovodskih podjetij o aktualnih temah

Ljubljana, 27. januarja - Generalni direktor Finančne uprave RS (Furs) Peter Grum je danes s sodelavci sprejel predstavnike štirih največjih računovodskih in svetovalnih družb na svetu - Deloitte, Ernst & Young, KPMG in PricewaterhouseCoopers. Na strokovnem srečanju so govorili o nekaterih aktualnih temah, tovrstno sodelovanje pa je po navedbah Fursa izjemnega pomena.