Za dve občinski združenji predlagane spremembe financiranja občin dobrodošle, v enem kritični

pripravila Tatjana Žnidaršič

Ljubljana, 10. februarja - Pred obravnavo v DZ so k predlogu novele zakona o financiranju občin mnenja poslala vsa tri združenja občin. Kritični so v Združenju občin Slovenije. Skupnost občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije medtem v spremembah vidijo izboljšanje sistema, a predlagajo popravke glede sofinanciranja občin z romskim prebivalstvom.