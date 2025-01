V New Yorku odprli razstavo o Ani Frank

New York, 28. januarja - V Centru za judovsko zgodovino so v ponedeljek, ob mednarodnem dnevu spomina na žrtve holokavsta in 80-letnici osvoboditve nacističnega koncentracijskega taborišča Auschwitz, odprli razstavo o Ani Frank. V ta namen so ustvarili repliko prizidka, v katerem se je judovska deklica z družino v Amsterdamu med drugo svetovno vojno skrivala pred nacisti.