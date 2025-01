Evropske borze uvodoma s padci

London/Pariz/Frankfurt, 27. januarja - Indeksi na osrednjih evropskih borzah so na začetku novega trgovalnega tedna obarvani rdeče, s čimer so sledili dogajanju v Aziji. K temu je prispeval zlasti padec delnic v tehnološkem sektorju. Vlagatelji so sicer v pričakovanju objav poslovnih poročil podjetij in zasedanja Evropske centralne banke. Vrednost evra je stabilna.