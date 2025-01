Atletico Madrid in Villarreal sta se razšla z remijem

Madrid, 25. januarja - Nogometaši Atletico Madrida so po nizu 15 zmag v vseh tekmovanjih v zadnjih dveh krogih španskega prvenstva iztržili le točko. Prejšnji teden so izgubili proti Leganesu, danes pa so na domačem stadionu Metropolitano v derbiju 21. kroga remizirali z Villarrealom 1:1. Real Madrid je to izkoristil z zmago s 3:0 pri Valladolidu.