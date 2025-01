Madžari naslednji četrtfinalisti SP

Varaždin/Herning, 25. januarja - Madžarski rokometaši so si z zmago z 29:23 proti Katarju, ki ga s klopi vodi nekdanji selektor slovenske reprezentance Črnogorec Veselin Vujović, priigrali četrtfinalno vstopnico na svetovnem prvenstvu na Norveškem, Danskem in Hrvaškem. V skupini 1 sta si že pred tem napredovanje zagotovili Danska in Nemčija.