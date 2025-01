Lucija Hribar, George Buckley in Katja Vedenejeva najboljši po izboru GZS

Ljubljana, 25. januarja - Gimnastična zveza Slovenije (GZS) je na današnji slovesni prireditvi v Ljubljani podelila priznanja najuspešnejšim športnikom preteklega leta in predstavila reprezentanco za leto 2025. V absolutni konkurenci so naslove osvojili telovadca Lucija Hribar in George Buckley, ritmičarka Jekaterina Vedenejeva, na prožni ponjavi pa Lev Špes in Soča Sršen.