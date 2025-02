Osasuna odščipnila točko Realu

Madrid, 15. februarja - Nogometaši madridskega Reala so v tekmi 24. kroga španske lige v Osasuni igrali le neodločeno 1:1. V večerni tekmi bo tako Atletico Jana Oblaka imel priložnost, da z zmago proti Celti skoči povsem na vrh lestvice.

Real, Atletico in Barcelona so bili pred tem krogom povsem skupaj na lestvici, ločili sta jih le dve točki (50-49-48). Po današnjem spodrsljaju Reala se lahko vrstni red precej spremeni, Barcelona bo tekmo tega kroga igrala v ponedeljek z Rayom in bi se ob zmagi točkovno izenačila z večnimi tekmeci.

Že pred tem pa bo imel danes Atletico priložnost, da mestne tekmece prehiti, po novem ima namreč le dve točki manj ob tekmi manj, zvečer pa bodo na svojem stadionu Jan Oblak in soigralci gostili 13. ekipo lige Celto.

Real je sicer začel po pričakovanjih in z zadetkom Kyliana Mbappeja v 15. minuti tudi povedel. Toda za Madridčane so se stvari zapletle v 40. minuti, ko je Jude Bellingham dobil rdeči karton zaradi predolgega jezika.

V drugem polčasu so domači igralca več izkoristili, v 60. minuti je Ante Budimir uspešno izvedel najstrožjo kazen, potem ko ga je pred tem v kazenskem prostoru zrušil Eduardo Camavinga. Osasuna je do konca zdržala ob naletih Reala in tekmo končala z dragoceno točko, ki jo je začasno dvignila na sedmo mesto. Za Real pa je bil današnji dvoboj tretji zaporedni v ligi brez zmage.

V prvi tekmi kroga v petek je Girona izgubila z Getafejem z 1:2, Leganes in Alaves sta danes igrala 3:3. Zvečer bo poleg tekme Atletico Madrid - Celta Vigo še dvoboj Villarreal - Valencia.

V nedeljo bodo na sporedu tekme Espanyol - Athletic Bilbao, Valladolid - Sevilla, Mallorca - Las Palmas in Betis - Real Sociedad, v ponedeljek bosta krog končala Barcelona in Rayo Vallecano.