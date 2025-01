V ZD Ljubljana izjemno povečan obisk, za okrepitev ekip kličejo zdravstvene delavce

Ljubljana, 25. januarja - Na splošni nujni medicinski pomoči Zdravstvenega doma (ZD) Ljubljana je danes popoldne izjemno povečan obisk bolnih, predvsem z različnimi virusnimi obolenji in bolečinami, denimo v križu. Zaradi tega so sprožili načrt množične nesreče, kar pomeni, da kličejo zdravstvene delavce, da bi okrepili ekipe, so sporočili iz ZD Ljubljana.