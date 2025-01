Razlika med Liverpoolom in Arsenalom ostaja nespremenjena

London, 25. januarja - Razlika med vodilnim Liverpoolom in drugouvrščenim Arsenalom po 23. krogu angleškega nogometnega prvenstva ostaja šest točk. Obe ekipi sta namreč v dvobojih z ekipama spodnjega dela lestvice, Ipswichem in Wolverhamptonom, vknjižili novi zmagi. Lažje delo so imeli Liverpoolčani, zmagali so s 4:1, medtem ko je bil za zmago Arsenala dovolj en gol.