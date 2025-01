Francozi nadaljevali serijo zmag, Slovenci skromni 12.

Anterselva, 25. januarja - Fabien Claude, Quentin Fillon Maillet, Eric Perrot in Emilien Jacquelin so v Anterselvi poskrbeli, da je Francija zmagala tudi na četrti štafetni tekmi biatloncev v sezoni svetovnega pokala. Na stopničke so se zavihteli še Norvežani in Švedi. Slovenija je osvojila skromno 12. mesto.