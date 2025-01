Pred srbskim veleposlaništvom v Ljubljani protest v podporo študentom v Srbiji

Ljubljana, 25. januarja - Pred srbskim veleposlaništvom v Ljubljani se je danes zbrala množica ljudi, ki so izrazili podporo več kot dva meseca trajajočim študentskim protestom v Srbiji in zahtevam po razkritju dokumentacije v zvezi s prenovo novosadske železniške postaje. Pozvali so tudi k ustavitvi korupcije v državi ter obsodili napade na študente.