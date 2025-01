Objavljen javni poziv za kulturne programe na področjih varstva dediščine, arhivske in knjižnične dejavnosti

Ljubljana, 25. januarja - Ministrstvo za kulturo je objavilo javni poziv za izbor javnih kulturnih programov na področjih varstva kulturne dediščine, arhivske dejavnosti in knjižnične dejavnosti, ki jih bo v letih 2025 in 2026 sofinancirala država iz proračuna, namenjenega za kulturo. Rok za oddajo prijav je do vključno 24. februarja.