Dars za izgradnjo tretjega pasu med Domžalami in Zadobrovo prejel tri ponudbe

Ljubljana, 25. januarja - Na Darsu so prejeli tri ponudbe za ureditev tretjega prometnega pasu na štajerski avtocesti med priključkoma Domžale in Zadobrova. Vrednosti oddanih ponudb se gibljejo od nekaj manj kot 80,8 do skoraj 100 milijonov evrov brez davka na dodano vrednost (DDV), izhaja iz Darsove objave na portalu javnih naročil.