Tožilstvo ustavilo preiskavo proti Marilynu Mansonu glede domnevnega spolnega napada

Los Angeles, 25. januarja - Kalifornijsko tožilstvo je v petek sporočilo, da je več let trajajoča preiskava proti rock zvezdniku Marilynu Mansonu zaradi obtožb o spolnem napadu in nasilju v družini ustavljena. Kot je zapisalo v izjavi, so obtožbe proti Mansonu zastarale, poleg tega "obtožb o spolnem napadu ni mogoče dokazati brez razumnega dvoma".