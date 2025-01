Vreme: Danes bo na zahodu oblačno, drugod deloma sončno

Ljubljana, 25. januarja - Danes bo v zahodni in osrednji Sloveniji pretežno oblačno, zlasti na zahodu bo občasno rosilo. Drugod bo deloma jasno in sprva po nižinah megleno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 12 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo na zahodu oblačno, proti vzhodu bo oblačnosti manj. Dopoldne se bodo na severozahodu začele pojavljati padavine, ki se bodo sredi dneva okrepile in širile proti osrednjim krajem. Še bo pihal jugozahodnik, ob morju se bo krepil jugo. Najnižje jutranje temperature bodo od 2 do 5, v prevetrenih krajih okoli 8, najvišje dnevne od 10 do 16, na severozahodu okoli 7 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo na zahodu oblačno, tudi drugod se bo čez dan pooblačilo. Sprva bo rahlo deževalo na severozahodu, popoldne pa se bodo padavine tam okrepile in zajele tudi osrednje in južne kraje. Pihal bo okrepljen jugozahodnik, ob morju jugo. V torek bo oblačno s padavinami, ki se bodo sprva pojavljale predvsem na zahodu, popoldne pa se bodo razširile nad večji del Slovenije. Največ dežja bo padlo na severozahodu države. Še bo vetrovno in toplo.

Vremenska slika: Nad severno Evropo je območje nizkega zračnega tlaka, ki delno vpliva tudi na vreme pri nas. Z jugozahodnimi vetrovi priteka nad naše kraje topel in vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo v krajih zahodno in južno od nas zmerno do pretežno oblačno, pojavljale se bodo občasne rahle padavine. V Panonski nižini bo zjutraj in dopoldne megleno. V krajih severno od nas bo čez dan dokaj sončno. Krepiti se bo začel jugozahodnik. V nedeljo zjutraj se bodo v sosednjih pokrajinah Italije začele pojavljati padavine. Drugod bo zmerno do pretežno oblačno in suho. Sredi dneva se bodo padavine okrepile in širile proti vzhodu. Ob Jadranu se bo krepil jugo.

Biovreme: Danes bo vpliv vremena na počutje sprva majhen, a bo čez dan naraščal. V nedeljo bo vpliv vremena na počutje zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost.