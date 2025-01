Narvaez, kralj Willunge, blizu skupni zmagi na dirki po Avstraliji

Adelaide, 25. januarja - Ekvadorec Jhonatan Narvaez je zmagal v osupljivem vzponu na hrib Willunga v enem od odličnih zaključkov dirke po Avstraliji, Tour Down Under, in tako vrhunsko končal sobotno etapo uvodne dirke kolesarske cestne sezone v svetovni seriji. Slovenec Gal Glivar (Alpecin-Deceuninck) je etapo končal na 29. mestu (+1:28), skupno pa je 27. (+2:46).