V American Airlines Centru nova zmaga za Dallas

New York, 25. januarja - Jason Robertson je dvakrat zadel v drugi tretjini in Dallas Stars so v petek na domačem ledu dvorane American Airlines Centra v severnoameriški hokejski ligi NHL premagali Vegas Golden Knights s 4:3. Robertson je na zadnjih petih tekmah dosegel šest golov. Dallas se je z zmago zavihtel na četrto mesto zahodne konference lige.